தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் கொரோனா பாதிப்புக்கு வென்டிலேட்டரில் இருப்போர் விகிதம் 0.35%; மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + People on the ventilator for corona in the country is 0.35%; Health Department

நாட்டில் கொரோனா பாதிப்புக்கு வென்டிலேட்டரில் இருப்போர் விகிதம் 0.35%; மத்திய சுகாதாரத்துறை