மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் எத்தனை கோவில்கள் மூடப்பட்டுள்ளன? - அறநிலையத்துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + How many temples are closed in Tamil Nadu? - Court order to file Treasury report

தமிழகத்தில் எத்தனை கோவில்கள் மூடப்பட்டுள்ளன? - அறநிலையத்துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஐகோர்ட்டு உத்தரவு