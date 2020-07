மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி? - மாவட்ட கலெக்டர்களுடன் தலைமை செயலாளர் ஆலோசனை + "||" + How to control the spread of corona in Tamil Nadu? - The Chief Secretary consults with the District Collectors

