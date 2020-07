தேசிய செய்திகள்

ஆகஸ்டு 10-ந் தேதிக்குள் இந்தியாவில் 20 லட்சம் பேருக்கு தொற்று பாதிக்கும் - ராகுல் காந்தி கணிப்பு + "||" + 20 lakh people to be infected in India by August 10 - Rahul Gandhi predicts

ஆகஸ்டு 10-ந் தேதிக்குள் இந்தியாவில் 20 லட்சம் பேருக்கு தொற்று பாதிக்கும் - ராகுல் காந்தி கணிப்பு