தேசிய செய்திகள்

உலகின் எந்த சக்தியாலும் இந்தியாவின் ஒரு அங்குலம் நிலத்தை கூட தொட முடியாது -லடாக்கில் ராஜ்நாத்சிங் திட்டவட்டம் + "||" + By any force in the world You can not even touch a single inch of land in India Rajnath Singh

உலகின் எந்த சக்தியாலும் இந்தியாவின் ஒரு அங்குலம் நிலத்தை கூட தொட முடியாது -லடாக்கில் ராஜ்நாத்சிங் திட்டவட்டம்