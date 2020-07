தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர்: எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் ஆய்வு + "||" + Jammu and Kashmir: Defence Minister Rajnath Singh visited a forward post near LoC in Kupwara district and interacted with the soldiers deployed there, earlier today

