தேசிய செய்திகள்

திருவனந்தபுரத்தில் 2 இடங்களில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறிவிட்டது: பினராயி விஜயன் + "||" + Community spread of coronavirus has been confirmed at two places in Thiruvananthapuram.

