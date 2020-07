மாநில செய்திகள்

இன்று தளர்வு இல்லா முழு ஊரடங்கு கடைகள், காய்கறி மார்க்கெட்டுகளில் மக்கள் கூட்டம் + "||" + Today the whole curfew without relaxation

இன்று தளர்வு இல்லா முழு ஊரடங்கு கடைகள், காய்கறி மார்க்கெட்டுகளில் மக்கள் கூட்டம்