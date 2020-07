தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சமாக 38,902 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Highest single day spike of 38,902 cases and 543 deaths reported in India in the last 24 hours. Ministry of Health and Family Welfare

