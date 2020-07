தேசிய செய்திகள்

12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் முதலிடம் பெற்ற தையல்காரரின் மகள் பத்திரிகையாளராக விருப்பம் + "||" + Daughter of a tailor who won first place in the Class 12 examination; Option as a journalist

12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் முதலிடம் பெற்ற தையல்காரரின் மகள் பத்திரிகையாளராக விருப்பம்