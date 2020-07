மாநில செய்திகள்

வீட்டில் முடங்கிய மக்களுக்கு அரசாங்கம் விதிக்கும் அபராதமா மின் கட்டணம்? மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + Is electricity tariff is a fine on people who are paralyzed at home? MK Stalin's question

வீட்டில் முடங்கிய மக்களுக்கு அரசாங்கம் விதிக்கும் அபராதமா மின் கட்டணம்? மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி