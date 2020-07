தேசிய செய்திகள்

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட ஆகஸ்டு 5-ந் தேதி அடிக்கல் நாட்டு விழாமோடி கலந்து கொள்கிறார் + "||" + PM Modi likely to attend ‘bhumi pujan’ for Ram Temple in Ayodhya on Aug 5

