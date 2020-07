மாநில செய்திகள்

சீனாவை மிரட்டும் கனமழை வெள்ளத்தை வெளியேற்ற அணை வெடி வைத்து தகர்ப்புமழை, வெள்ளத்துக்கு 140 பேர் சாவு

China Flooding Kills Another 14 People; More than 140 People Have Died This Month

