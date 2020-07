மாநில செய்திகள்

பள்ளிகளை எப்போது திறக்கலாம்? கல்வித்துறை இன்று மத்திய அரசுக்கு பதில் + "||" + When can schools be opened?

பள்ளிகளை எப்போது திறக்கலாம்? கல்வித்துறை இன்று மத்திய அரசுக்கு பதில்