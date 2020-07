மாநில செய்திகள்

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெண் தலைமைக் காவலர் உட்பட மேலும் 110 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 110 more people, including a female chief constable in Kanyakumari district

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெண் தலைமைக் காவலர் உட்பட மேலும் 110 பேருக்கு கொரோனா