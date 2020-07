மாநில செய்திகள்

மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே காவல் சார்பு ஆய்வாளர் கொரோனாவால் உயிரிழப்பு + "||" + Death by pro-police inspector Corona near Usilampatti in Madurai district

