உலக செய்திகள்

மகளை ஓட ஓட விரட்டி கொடூர கொலை செய்து விட்டு உடல் அருகே டீ குடித்த படி சிகரெட் புகைத்த தந்தை + "||" + Father kills daughter and drinks tea beside her body in Jordan

மகளை ஓட ஓட விரட்டி கொடூர கொலை செய்து விட்டு உடல் அருகே டீ குடித்த படி சிகரெட் புகைத்த தந்தை