மாநில செய்திகள்

வெளிநாடுகளில் இருந்து சிறப்பு விமானத்தில் சென்னை வந்த 5 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 5 people who came to Chennai on a special flight from abroad

வெளிநாடுகளில் இருந்து சிறப்பு விமானத்தில் சென்னை வந்த 5 பேருக்கு கொரோனா