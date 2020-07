உலக செய்திகள்

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 88 லட்சத்து 98 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + The number of people recovering from corona worldwide has surpassed 88 lakh 98 thousand

