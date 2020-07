தேசிய செய்திகள்

தந்தைக்கு உதவியாக விவசாய பணிகளை பார்க்கும் 6 வயது சிறுமி + "||" + A 6-year-old girl looking after a farm to help her father

தந்தைக்கு உதவியாக விவசாய பணிகளை பார்க்கும் 6 வயது சிறுமி