மாநில செய்திகள்

தமிழக ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி அமுதா, பிரதமர் அலுவலக இணை செயலாளராக நியமனம் முதல்-அமைச்சர் வாழ்த்து + "||" + Amutha has been appointed as the Joint Secretary to the Prime Minister's Office Congratulations to the chief-Minister

தமிழக ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி அமுதா, பிரதமர் அலுவலக இணை செயலாளராக நியமனம் முதல்-அமைச்சர் வாழ்த்து