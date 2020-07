தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையால் மும்பை உலக கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது - உத்தவ் தாக்கரே பெருமிதம் + "||" + Due to measures taken to control the spread of corona Mumbai has attracted world attention Uttam Thackeray is proud

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையால் மும்பை உலக கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது - உத்தவ் தாக்கரே பெருமிதம்