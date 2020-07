மாநில செய்திகள்

அரசின் நடவடிக்கையை பாராட்டிய நடிகர் ரஜினிக்கு அமைச்சர் எஸ்.பிவேலுமணி நன்றி + "||" + Appreciated To actor Rajini Thank you Minister SP Velumani

அரசின் நடவடிக்கையை பாராட்டிய நடிகர் ரஜினிக்கு அமைச்சர் எஸ்.பிவேலுமணி நன்றி