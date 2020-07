மாநில செய்திகள்

சந்திரயான்-2 சேகரித்த அரிய அறிவியல் தகவல்கள் உலகளாவிய பயன்பாட்டுக்கு அக்டோபரில் வெளியீடு + "||" + Published in October for global use of scientific information

சந்திரயான்-2 சேகரித்த அரிய அறிவியல் தகவல்கள் உலகளாவிய பயன்பாட்டுக்கு அக்டோபரில் வெளியீடு