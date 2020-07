தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களவை எம்.பி.க்களாக தம்பிதுரை, கே.பி.முனுசாமி, ஜி.கே.வாசன் உள்பட 45 பேர் பதவி ஏற்றனர்வெங்கையா நாயுடு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் + "||" + 45 newly-elected Rajya Sabha MPs take oath, chairman Venkaiah Naidu urges them to uphold rules

