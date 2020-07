உலக செய்திகள்

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 6 லட்சத்து 30 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது + "||" + The number of corona deaths worldwide is approaching 6 lakh 30 thousand

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 6 லட்சத்து 30 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது