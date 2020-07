மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் எண்ணிக்கை 81 ஆக குறைவு + "||" + The number of restricted areas in Chennai has been reduced to 81

சென்னையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் எண்ணிக்கை 81 ஆக குறைவு