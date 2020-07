மாநில செய்திகள்

முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் கலை, அறிவியல் இளநிலை படிப்புக்கான செமஸ்டர் தேர்வுகள் ரத்து - முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + Semester examinations for first and second arts and science undergraduate courses canceled - Chief Minister Edappadi Palanisamy's order

முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் கலை, அறிவியல் இளநிலை படிப்புக்கான செமஸ்டர் தேர்வுகள் ரத்து - முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு