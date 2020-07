தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்தில் தற்போது இடைத்தேர்தல் நடத்தும் சாத்தியம் இல்லை - இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + It is not possible to hold by-elections in Tamil Nadu at present - Election Commission of India announcement

தமிழகத்தில் தற்போது இடைத்தேர்தல் நடத்தும் சாத்தியம் இல்லை - இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு