உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி பயன்பாட்டை அடுத்த ஆண்டில் மட்டுமே எதிர்பார்க்க முடியும்- உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + Coronavirus vaccine update | Don't expect first COVID-19 vaccinations until early 2021: WHO

கொரோனா தடுப்பூசி பயன்பாட்டை அடுத்த ஆண்டில் மட்டுமே எதிர்பார்க்க முடியும்- உலக சுகாதார அமைப்பு