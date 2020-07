உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் முக கவசங்கள் அணிவது கட்டாயம்; நாளை முதல் புதிய விதிகள் அமல் + "||" + Wearing face shields is mandatory in the UK; The new rules will take effect tomorrow

இங்கிலாந்தில் முக கவசங்கள் அணிவது கட்டாயம்; நாளை முதல் புதிய விதிகள் அமல்