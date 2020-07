தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து இன்னும் விடுபடவில்லை - அமிதாப் பச்சன் பரபரப்பு டுவீட் + "||" + this news is incorrect , irresponsible , fake and an incorrigible LIE Amitabh Bachchan

கொரோனாவில் இருந்து இன்னும் விடுபடவில்லை - அமிதாப் பச்சன் பரபரப்பு டுவீட்