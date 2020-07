தேசிய செய்திகள்

30 வினாடிகளில் கொரோனாவை கண்டறிய புதிய பரிசோதனை இந்தியாவுடன் கூட்டாக உருவாக்க இஸ்ரேல் குழு வருகிறது + "||" + New test to detect corona in 30 seconds

