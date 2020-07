தேசிய செய்திகள்

தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படும் வரை கொரோனா பரவலை தடுக்க தீவிரமாக போராடவேண்டும்பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + Fight vigorously to prevent the spread of corona Prime Minister Modi

