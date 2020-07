மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு வேகமாக குறைந்து வருகிறது - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + The incidence of corona in Chennai is rapidly declining

