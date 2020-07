தேசிய செய்திகள்

சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் + "||" + The Union Home Ministry has issued guidelines for the Independence Day celebrations

சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது மத்திய உள்துறை அமைச்சகம்