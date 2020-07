மாநில செய்திகள்

கோவை மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கு - மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு + "||" + Full lockdown in coimbatore on three days

கோவை மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கு - மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு