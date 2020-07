தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரி நிலையான வளர்ச்சியை எதிர்வரும் காலங்களில் எட்டும்; கவர்னர் கிரண்பெடி நம்பிக்கை + "||" + Pondicherry will achieve sustainable growth in the near future; Governor Kiranpedi hopes

புதுச்சேரி நிலையான வளர்ச்சியை எதிர்வரும் காலங்களில் எட்டும்; கவர்னர் கிரண்பெடி நம்பிக்கை