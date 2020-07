சுற்றுலா வந்த இடத்தில் செல்பி; ஆற்றின் நடுவில் சிக்கிய தோழிகள்

போபால்,

மத்திய பிரதேசத்தின் சிந்த்வாரா மாவட்டத்தில் பேல்கெடி கிராமத்தில் சிறுமிகள் சிலர் சுற்றுலா வந்துள்ளனர். அவர்களில் தோழிகள் இருவர் பென்ச் என்ற மலையாற்றில் ஓடும் நீரின் நடுவே சென்று செல்பி எடுத்து கொள்ள ஆசைப்பட்டு உள்ளனர்.

இதற்காக அவர்கள் இருவரும் ஆற்றில் இறங்கியுள்ளனர். ஆற்றின் நடுவில் இருந்த பெருங்கற்களில் ஒன்றின் மீது ஏறி நின்று செல்பி எடுக்க முயன்றுள்ளனர். ஆனால், நேரம் செல்ல செல்ல மழையால் ஆற்றில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியுள்ளது. திடீரென ஆற்றின் நீரோட்டம் அதிகரித்தது. இதனால், அவர்களால் கரைக்கு திரும்ப முடியவில்லை.

இதனை கண்ட அவர்களது சக தோழிகள் கலக்கம் அடைந்தனர். உடனடியாக அவர்கள், போலீசாரிடமும் மற்றும் உள்ளூர்வாசிகளிடமும் இதுபற்றி தெரிவித்து உள்ளனர். சம்பவ பகுதிக்கு வந்த போலீசார் ஒரு மணிநேரம் போராடி ஆற்றுக்குள் இருந்த தோழிகளை மீட்டனர். அதுவரை அவர்கள் இருவரும் ஆற்றின் நடுவில் நின்றபடியே இருந்தனர்.

இதன்பின்னர் அச்சத்தில் இருந்த அவர்கள் இருவரையும் போலீசார் மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர். அவர்கள் இருவரும் பாதுகாப்புடன் உள்ளனர் என போலீசார் கூறியுள்ளனர்.

#WATCH Madhya Pradesh: Police and local administration in Chhindwara district rescue two girls who were stuck in a river at Belkhedi village. The two girls had ventured into Pench river to click selfies and got stuck after the water level rose suddenly.

