மாநில செய்திகள்

ஆட்சியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் மக்களின் உரிமைகளுக்காக தி.மு.க. இயங்கும் - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Whether in power or not, the DMK is committed to the rights of the people. Running - MK Stalin's speech

ஆட்சியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் மக்களின் உரிமைகளுக்காக தி.மு.க. இயங்கும் - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு