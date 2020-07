தேசிய செய்திகள்

இந்தியா திரும்பும் பயணிகளுக்கு சொந்த செலவில் 7 நாள் கட்டாய தனிமை: மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + 7 days compulsory isolation at own expense for travelers returning to India: Cenral Government Notice

