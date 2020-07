மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனா பாதித்த 92,206 பேரில் 76,494 பேர் குணமடைந்து டிஸ்சார்ஜ் + "||" + Of the 92,206 people affected by the corona, 76,494 recovered and discharged chennai

சென்னையில் கொரோனா பாதித்த 92,206 பேரில் 76,494 பேர் குணமடைந்து டிஸ்சார்ஜ்