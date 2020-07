தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தான் அரசியல் சூழலில் தேவைப்பட்டால் பிரதமரின் இல்லம் முன்பு சென்று போராடுவேன் - அசோக் கெலாட் ஆவேசம் + "||" + Will Even Go To Rashtrapati Bhavan If Needed, Ashok Gehlot Tells MLAs

ராஜஸ்தான் அரசியல் சூழலில் தேவைப்பட்டால் பிரதமரின் இல்லம் முன்பு சென்று போராடுவேன் - அசோக் கெலாட் ஆவேசம்