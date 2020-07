மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் ரூ.96.77 கோடியில் விமான ஓடுபாதை விரிவாக்க பணிகள் தொடக்கம் + "||" + Runway expansion work at Thoothukudi Airport at a cost of Rs 96.77 crorec

