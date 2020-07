தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்குக்கு மத்தியில் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் - சரத்பவார் + "||" + In the middle of the curfew We need to think about improving the economy Sharad Pawar

ஊரடங்குக்கு மத்தியில் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் - சரத்பவார்