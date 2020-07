மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனாவுக்கு 13,923 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறனர் + "||" + In Chennai, 13,923 people are being treated for corona

