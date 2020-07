மாநில செய்திகள்

பயணிகள் குறைவால் சென்னை விமான நிலையம் வெறிச்சோடியது + "||" + Chennai airport was deserted due to lack of passengers

பயணிகள் குறைவால் சென்னை விமான நிலையம் வெறிச்சோடியது