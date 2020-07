மாநில செய்திகள்

கடந்த ஒரு வாரத்தில் மாதவரம் மண்டலத்தில் 8.6 சதவீதம் தொற்று அதிகரிப்பு - மணலியில் 19.4 சதவீதம் குறைந்தது + "||" + In the last one week Madavaram zone 8.6 percent increase in infection

கடந்த ஒரு வாரத்தில் மாதவரம் மண்டலத்தில் 8.6 சதவீதம் தொற்று அதிகரிப்பு - மணலியில் 19.4 சதவீதம் குறைந்தது