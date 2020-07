மாநில செய்திகள்

சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணனின் குடும்பத்தினர் 4 பேர் கொரோனா தடுப்பு சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் + "||" + Four members of the family of Health Secretary Radhakrishnan have returned home after receiving corona prevention treatment

