மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளம் ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸ் குடும்பத்திற்கு அரசு பணிநியமன ஆணையை முதலமைச்சர் பழனிசாமி வழங்கினார் + "||" + Chief Minister Palanisamy has issued a government appointment order to Sathankulam Jayaraj and the Phoenix family

சாத்தான்குளம் ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸ் குடும்பத்திற்கு அரசு பணிநியமன ஆணையை முதலமைச்சர் பழனிசாமி வழங்கினார்